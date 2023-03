LIVE – Varese-Pesaro 99-90 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 11 marzo 2023) Ilindi, sfida valida come ventunesima giornata dellaA1di. La lotta ai margini della zona playoff è accesissima, con cinque squadre a quota 22 punti; tra queste, le due formazioni che si sfidano stasera. La squadra di coach Brase è tornata alla vittoria nell’ultimo turno battendo Napoli, mentre gli ospiti sono reduci da due sconfitte di fila. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 11 marzo sul parquet del Palasport “Lino Oldrini”, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONE ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ycass54 : PFM - Impressioni di settembre, live Varese 19/11/22 - losservcom : #Livorno #SerieB #PielleLivorno #ilbasketlivorneselive @MassimoLandi7 ?? LIVE ?? PalaMacchia ?? Pielle Livorno ?? Campu… - BasketLivornese : #Livorno #SerieB #PielleLivorno #ilbasketlivorneselive @MassimoLandi7 ?? LIVE ?? PalaMacchia ?? Pielle Livorno ?? Campu… -

Rispetto all'andata, quandosi presentò nelle Marche senza Reyes fresco di infortunio, la ... azione dopo azione , dal nostro giornale con ungià a disposizione dei lettori offerto da ...Ilè offerto da Confident , da Finazzi Serramenti , Quality Sport&Rehab e Nicora Gioielleria . Per intervenire è possibile utilizzare la chat che compare in questa pagina (o cliccando sul ...Al Var Daniele Minelli di, assistito da Damiano Margani di Latina. All'andata finì 2 - 1 in ... per i soli abbonati Sky anche su SkyGo, app scaricabile gratuitamente Onefotball Helbiz, ...

LIVE – VARESE-PESARO 52-59, DIRETTA Serie A1 2022/2023 ... SPORTFACE.IT

I tifosi dovranno attendere la partita del prossimo weekend contro Brescia per godersi il ritorno di fiamma di Austin Daye. Gli avversari li conosciamo bene, avendoli già affrontati due volte in quest ...Il risultato in diretta live di Varese-Pesaro, sfida valida come ventunesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket ...