Puglia, il piano della Regione per la riduzione delle liste di attesa in sanità Giunta (Di martedì 7 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La Regione Puglia, in continuità con quanto già fatto nei mesi scorsi, intende definire un piano complessivo di potenziamento dell’offerta assistenziale, attraverso il coinvolgimento delle strutture pubbliche e private accreditate, che possa consentire di ridurre le liste d’attesa. Il provvedimento è stato approvato oggi dalla Giunta regionale e prevede, in particolare, che le Direzioni strategiche delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli I.R.C.C.S. pubblici del Servizio Sanitario Regionale predispongano entro il 20 marzo 2023 l’aggiornamento del “Programma attuativo aziendale per il recupero delle ... Leggi su noinotizie (Di martedì 7 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla: La, in continuità con quanto già fatto nei mesi scorsi, intende definire uncomplessivo di potenziamento dell’offerta assistenziale, attraverso il coinvolgimentostrutture pubbliche e private accreditate, che possa consentire di ridurre led’. Il provvedimento è stato approvato oggi dallaregionale e prevede, in particolare, che le Direzioni strategicheAziende Sanitarie Locali,Aziende Ospedaliere e degli I.R.C.C.S. pubblici del Servizio Sanitario Regionale predispongano entro il 20 marzo 2023 l’aggiornamento del “Programma attuativo aziendale per il recupero...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... baiasilente : RT @AdaFiore3: #Prevenzione addio! Sospesi in #Puglia i test genetici estesi per la prevenzione dei tumori al seno e al colon a causa dei v… - iphoneapple6S : SANITA’: LA GIUNTA REGIONALE APPROVA IL PIANO DI RECUPERO LISTE D’ATTESA - PRESS REGIONE - Regione Puglia - corrmezzogiorno : #Bari Visite fuori orario e nei festivi La Regione approva il piano per tagliare le lis... - RednewsGargano : Sanità Puglia. Liste d'attesa, la Giunta regionale approva il piano di recupero - _COSMOPOLIS_ : Covid, Puglia: 82 casi e nessun decesso #6marzo #covid19 #puglia #attualità #cosmopolis_media -