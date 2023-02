Da Palermo a Civitavecchia per una battuta di pesca illegale | sequestrati 8mila ricci di mare

(Di venerdì 3 febbraio 2023)– A porre fine all’ennesimadidididi quattro subacquei sono stati i militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza diche li hanno sorpresi mentre si apprestavano a far rientro a riva con un ricco “bottino” di circa 8.000di. Questa volta nelle “maglie della rete” della Guardia di Finanza sono finiti 4tori non professionali provenienti dalla Provincia diche, nella circostanza, avevano abusivamente raccolto un quantitativo eccedente il limite stabilito dalla vigente normativa, fissato nella misura massima di 50diper singolotore non ...

Ottomila ricci di mare. Un bottino da portare dal litorale a nord di Roma a. Il piano di quattro pescatori non professionali palermitani stava per andare in porto, ma ...'Roan' di...Battuta di pesca illegale di ricci a. Nei guai quattro pescatori palermitani. I militari della stazione navale della guardia di finanza dihanno sorpreso quattro sub mentre si apprestavano a far rientro a riva con un ricco 'bottino': circa 8.000 ricci. Questa volta nella rete della guardia di finanza sono finiti quattro ...

Da Palermo a Civitavecchia per una battuta di pesca illegale ... Il Faro online

Multati quattro pescatori palermitani in trasferta a Civitavecchia: sequestrati 8 mila ricci PalermoToday

I ricci di mare di Palermo pescati a Roma: quattro pescatori nei guai RomaToday

Pallanuoto, l'Nc Civitavecchia pranza a Palermo Bignotizie.it

Costa: aperte le vendite per il 2024 - GuidaViaggi GuidaViaggi

Ennesima battuta di pesca illegale di ricci di mare scovata dai militari della stazione navale della guardia di finanza di Civitavecchia ... provenienti dalla provincia di Palermo che hanno ...Questa volta nelle “maglie della rete” della Guardia di Finanza sono finiti 4 pescatori non professionali provenienti dalla Provincia di Palermo che ... L’attività svolta dal R.O.AN. di Civitavecchia ...