Berlusconi scatenato | “Entro due anni scudetto al Monza!”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Sognare non costa nulla. Ed è proprio quello che sta facendo il Monza ed il suo presidente Silvio, che durante la cena a Villa Gernetto, imbastita per celebrare la vittoria ottenuta in campionato contro la Juventus, si è concesso un lungo discorso a direzione dei presenti. Un discorso che ha principalmente avuto come protagonisti sia il futuro che le ambiziose speranze dell’ex patron del Milan, vero porta bandiera di un Monza galvanizzato da gioco e risultati, e che si profila a vele spiegate verso la permanenza in Serie A.ha parlato chiaramente, chiamando in causa anche la fraterna spalla di Adriano Galliani: l’obbiettivo neglia venire del Monza è lo. Di seguito le sue parole. Silvio Berluconi Monza: le sue parole “Da quando c’è ...