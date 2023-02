ISS | Concorso per 1 Ricercatore al Centro Salute Mentale

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L’Istituto Superiore di Sanità ha indetto unPubblico per selezionare 1, si tratta di Personale da assegnare aldi riferimento per le scienze comportamentali edi Roma. L’assunzione verrà regolata con contratto a tempo determinato della durata di due anni. La scadenza per la presentazione della Domanda é prevista il giorno 2 marzo 2023, tutte le informazioni utili per l’inoltro della Candidatura sono disponibili nel link Bando Integrale. Il Candidato prescelto avrà l’occasione di partecipare a studi di ricerca presso un Ente estremamente autorevole, per cui dovrà essere in possesso di un dottorato accademico in materie scientifiche, é gradita esperienza in analoga mansione. Bando diE' indetta selezione pubblica, ...