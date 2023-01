Uomini e Donne | volto noto del trono over rivela perché era sparita | “Operata per un melanoma”

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 29 gennaio 2023) Quelle appena trascorse sono state settimane di ansia per Carlotta Savorelli, nota ex dama deldiche era un po’dai social. Nello specifico da Instagram, dove ha una pagina molto seguita e molto attiva. Il motivo di questa lontananza è che la donna si èper rimue unche potrebbe essere maligno. Carlotta ha infattito ai suoi followers che è in attesa dell’istologico. News, Carlotta Savorelli fa un’importantezione sui social Qualche ora fa, tra le storie del suo profilo Instagram, l’ex dama deldiCarlotta ...