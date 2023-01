GF Vip 7 | Antonino Spinalbese si commuove | “Ho paura che mia figlia mi dimentichi”

(Di sabato 28 gennaio 2023) Nonostante sia rientrato solo da poco nella Casa del Grande Fratello Vip 7 dopo più di due settimane in ospedale per degli accertamenti,Spinabese sente sempre più stretto il contesto televisivo ed è sempre più insofferente, soprattutto quando pensa al “fuori” e a suaLuna Marì, che sta crescendo senza di lui. E proprio il pensiero che la bambina, avuta dalla show-girl Belen Rodriguez, possa dimenticarlo, è qualcosa che terrorizza nel profondo. GF Vip 7,rivela la sua grande“Quando adesso sto con miapenso: ‘Ok sono arrivato, ce l’ho’. Ed eccoci qui che sono rimasto da solo senza la piccolina” ha dichiarato amaramenteparlando di sua...

... il primogenito avuto dal marito Stefano De Martino con il quale si è recentemente riconciliata, e Luna Marì , avuta dall'ex compagnoSpinalbese , oggi concorrente del Grande Fratello. ...Una volta messo in chiaro che il Grande Fratelloavrebbe adottato una linea diversa e che ... Inutile precisare cheSpinalbese stando fuori per due settimane è venuto a conoscenza di ...

Antonino Spinalbese: "Ecco quanti soldi spendo per i vestitini di Luna Marì" Today.it

Antonino Spinalbese al “GF Vip”: “Ho paura che Luna mi dimentichi” DiLei

Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese confessa quanto spende per gli outfit della figlia: “Poi li… Il Fatto Quotidiano

GF VIP, Antonino guarda preoccupato Giaele farsi la doccia ilgazzettino.it

Gf Vip, Giaele si sdraia su Antonino e... ilmessaggero.it

Confidandosi con alcune sue coinquiline, si è chiesta il perché il marito Bradford non sia ancora andato lì da lei al Gf Vip a farle una sorpresa ... Giaele ha anche precisato che pensava fosse a ...Si sa, le figlie sono le cocche del papà. Basta un loro sorriso a far sciogliere il cuore del proprio genitore, o come nel caso di Antonino Spinalbese, a far spendere grosse cifre per abitini e tutine ...