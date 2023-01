Il pittore chimico Francesco Filippelli allo Spazio 57 con Frammenti di Temporama Alchemico

Leggi su 2anews

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Grande attesa alla Galleria d’arte “57”, per la mostra d’arte contemporanea “di” di. Un evento artistico di sicuro interesse che, nellodi via Chiatamone 57 a Napoli, con il sottotitolo “Il Bello e i suoi salti immortali” vedrà il singolare “” presentare le sue intriganti e misteriose opere. Pronta per l’inaugurazione prevista per il 7 gennaio