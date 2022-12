Valentina Lodovini | più sexy e intrigante o più rassicurante?

la Repubblica

Il 2 gennaio 2023 alle ore 19:50 presso la multisala di UCI Parco Leonardo il regista e attore Massimiliano Bruno e gli attorie Stefano Fresi saluteranno il pubblico presente alla proiezione de " I Migliori Giorni ", la nuova commedia distribuita da Vision Distribution che, fra ironia e amarezza, fa ridere ...Il film sarà proiettato il 2 gennaio alle 19.50 all'Uci Cinemas Parco Leonardo, alla presenza di Massimiliano Bruno,e Stefano Fresi. Grande ritorno in sala con l'arrivo del nuovo anno per la proiezione con cast de 'I Migliori Giorni'. Lunedì, 2 Gennaio 2023 alle ore 19:50, ad accogliere il ... Valentina Lodovini: "Si parla ancora poco di sesso. Il segreto è non essere volgari" Capodanno al cinema con ben cinque film, che tra l'ultimo giorno del 2022 e il Capodanno, osano sfidare la "tirannia" di "Avatar 2" e le buone affermazioni di altri titoli, a cominciare da "Il grande ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...