Obbligo delle mascherine negli ospedali e RSA prorogato fino al 30 aprile

Il Sole 24 ORE

Dopo la nota del Ministro di ieri che parlava genericamente dell'in vigore ( che scade oggi)... Soddisfatto il mondoresidenze socio sanitarie rappresentato onda Uneba che ieri, davanti ...... oggetto del contendere i ricollocamentipersone salvate in mare dalle ong. Il governo con un ... Un pasticcio, quello della cancellazione dell'di accettare il Pos sotto i 60 euro, che è ... Covid: anche in Francia, Spagna e Gb obbligo di tampone per i voli dalla Cina Screening negli aeroporti per i passeggeri cinesi. Il presidente della Toscana solo qualche giorno fa accusava la Lombardia di essere "inopportuna" e "farsi bella" sulle altre Regioni. Ieri il dietrof ...L’obbligo di mascherina viene prorogato, fino al 30 aprile, negli ospedali come in tutte le strutture sanitarie e nelle Rsa. Non accedervi, però, non servirà più il Green Pass ...