Juventus-Soulé | tra Cremonese e futuro | la Sampdoria ci prova

Leggi su calcionews24

(Di sabato 31 dicembre 2022)ha segnato il rigore contro lo Standard Liegi e si candida per un posto in squadra in vista della sfida contro la, ma laè alla finestraha segnato il rigore contro lo Standard Liegi e si candida per un posto in squadra in vista della sfida contro la, ma laè alla finestra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Allegri punta tanto sull’argentino anche per la sua duttilità. Ma ildopo la partita contro lapotrebbe essere in prestito. I blucerchiati lo sognano come rinforzo nel mercato invernale. L'articolo proviene da Calcio News 24.