Gf Vip 7 | Attilio Romita ci ricasca ancora | la frase choc su Oriana Marzoli

Leggi su isaechia

(Di sabato 31 dicembre 2022)perde il pelo ma non il vizio e pensando di fare il simpaticone ci! Dopo quanto affermato su Sarah Altobello, generando il caos dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip, il giornalista ha pensato bene di replicare, questa volta usando delle pessime frasi su. Chiacchierando con Daniele Dal Moro, l’ex volto del Tg1 fra un tiro alla sua sigaretta elettronica e l’altro ha voluto movimentareun volta il web con un’altra uscita delle sue: È una ragazza molto carina… a che serve? Secondo me è una con la quale piacevolmente si può fare un giretto. Se l’intento diera quello di far parlare di sé ci è sicuramente riuscito, peccato però che lo stia facendo in maniera ...