Salernitana | passi avanti per un centrocampista

TUTTO mercato WEB

Lasta facendo deiin avanti importanti per Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista della Juventus Dopo aver presentato Memo Ochoa nella giornata di ieri, lanon intende ...Mercoledì, i rossoneri ripartiranno in campionato dalla sfida alla, ma prima, ci sarà l'... Al momento, come raccontato da Calciomercato.it, il Milan non ha mossoconcreti per Kolo ... Salernitana, passi in avanti per Zortea e Bove. No di Zurkowski, mai trattato Arslan La Salernitana sta facendo dei passi in avanti importanti per Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista della Juventus Dopo aver presentato Memo Ochoa nella giornata di ieri, la Salernitana non intende ...Passi in avanti per il rinnovo di Giroud, fissato un incontro con l'agente a gennaio In casa Milan non si pensa solo alla complessa trattativa per il rinnovo di Rafa Leao. Detto di Bennacer e dei pass ...