Pd | in Emilia - Romagna tra Bonaccini e Schelin cerca di inserirsi Cuperlo

il Resto del Carlino

Pd , cosa si fa in. Fra chi si riposiziona e chi rimane alla finestra, fra correnti che si sfaldano, grandi ritorni e ingressi eterodossi, il Pd dell'è in grande subbuglio in vista ...... + 64 rispetto alla Campania, + 242,10 rispetto al Piemonte, + 483,60 rispetto alla Puglia, + 600 rispetto alla Sardegna, Sicilia e Veneto, + 398,00 rispetto all', + 491,50 rispetto ... Meteo, sos neve in Emilia Romagna e Marche. In montagna non si scia: "Disdette a raffica, è un disastro" Pd, cosa si fa in Emilia Romagna . Fra chi si riposiziona e chi rimane alla finestra, fra correnti che si sfaldano, grandi ritorni e ingressi eterodossi, il Pd dell’ Emilia-Romagna è in grande subbugl ...Gli appuntamenti imperdibili per chi trascorrerà la notte di San Silvestro in regione: roghi, concerti e crociere sul po. Tra gli artisti in piazza: Cosmo, Nada e Arisa ...