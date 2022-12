(Di venerdì 30 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABlocco irregolare di Motley su: fischio pesantissimo a poco più di un minuto al termine, possesso! 88-83 Calathes alza la parabola e segna in corsa: -5 per i! 88-81 Tripla di Mahmutoglu: primi punti per il Capitano del, che prova a scuotere i compagni! 88-78 Shengelia arpiona il rimbalzo numero mille della carriera e pesca Jaiteh in area: canestro del francese e nuovo +10! Time-out di Itoudis, con il pubblico della Segafredo Arena che incita la squadra di casa! 86-78 Booker ai liberi riporta ilIstanbul a -8, quando mancano 3’15” al termine del match. 86-76 BELINEEELLIII!! LA TRIPLA DEL VANTAGGIO IN DOPPIA CIFRA, ESPLODE LA SEGAFREDO ARENA! 83-76 Dentro il ...

OA Sport

Si forma alla Grammar School, il cui motto, profetico, era, veritas, libertas . E inizia ... Nel 1972, proprio qui - il nome dello shop intanto era diventato Too Fast to, too Fast to Die - ...Ultima fatica europea del 2022 per le V - nere, che hanno maturato un bilancio di 6 - 9 al rientro nella massima competizione continentale per club. I bianconeri vogliono cancellare immediatamente il ... LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 78-76, Eurolega basket in DIRETTA: Belinelli e Mickey guidano i bianconeri al sorpasso a -5' dalla fine! I turchi non mollano La Virtus Bologna, reduce dal ko in casa di quel Baskonia che oggi è primo in classifica in EuroLeague, riceve stasera alla Segafredo Arena quel Fenerbahçe Istanbul che fino a ...La Virtus Bologna, reduce dal ko in casa di quel Baskonia che oggi è primo in classifica in EuroLeague, riceve stasera alla Segafredo Arena quel Fenerbahçe Istanbul che fino a ...