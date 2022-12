I due gol più belli della storia del calcio li ha segnati Pelé Ma possono essere solo tramandati

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 30 dicembre 2022) I due gol piùdelsono la maledizione del clickbait. Non ci sono video da embargare, foto per farne gallery. Non ci sono “riflessi filmati”, come si diceva una volta. Ma vengonoper tradizione orale. E li ha. Sarebbero meglio, addirittura, di quello iconico di Maradona all’Inghilterra. Ma di quello abbiamo le prove.ne ha fatto uno simile, ma meglio – scrive El Mundo. “Invece di ricevere palla a centrocampo,l’ha ricevuta dal suo portiere, nella sua area. Maradona ha superato cinque rivali ma, con l’intero campo da coprire, ha avuto il tempo di dribblarne sette”. Accadde il 5 marzo 1961 allo stadio Maracanà. Al 40? di una partita Santos-Fluminense. Il ...