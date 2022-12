I 10 fatti del 2022

Leggi su panorama

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ci sono anni che passano quasi anonimi, ed altri che invece lasciano una traccia indelebile nella storia. Come ilche ha offerto notizie davvero difficili da dimenticare e pronte a finire nei libri di testo. La guerra in Europa, la morte della Regina Elisabetta, le elezioni politiche anticipate e la rielezione di Mattarella. Sport e vicende di cronaca sportiva, giudiziaria. Mattarella rieletto Presidente della Repubblica Il 29 gennaioSergio Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica. Mattarella si era precedentemente mostrato contrario a questa ipotesi per ragioni personali e costituzionali. Tuttavia di fronte alla richiesta del parlamento, dopo giorni di trattative serrate e polemiche tra i partiti, Mattarella non si è tirato indietro e all’ottavo scrutinio è stato rieletto con 759 voti. La Russia invade l'Ucraina Il 24 ...