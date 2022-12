Corriere dello Sport

ROMA - " Il più grande di tutti. Selecao, Santos e Cosmos. Re del calcio. Re del Brasile. Re del mondo" . Così Paulo Robertosui social Pelé , scomparso ieri a 82 anni." Con tre cuori e molteplici talenti, Pelé ha conquistato tutto e di più l'ammirazione incondizionata dei suoi sudditi. Ave, Pelé! È stata ...Paulo Robertocon orgoglio di essere stato "l'ultimo allenatore di Pelé". Commisario tecnico del Brasile nel 1990 e '91 l'ex giallorosso era sulla panchina della Seleçao in occasione di un'amichevole ... Falcao ricorda Pelé: "Il più grandi di tutti. Re del calcio e del mondo" La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Da Ronaldo a Platini, da Falcao a Beckenbauer fino a Neymar e alle stelle di oggi che sono state ispirate da O Rei: su web e giornali il mondo del football celebra Pelè dopo la sua morte ...