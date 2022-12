Da Sofia Goggia a Gregorio Paltrinieri | le medaglie italiane più belle del 2022

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Quell’argento è arrivato dopo una lotta estenuante contro l’infortunio al ginocchio ed è stato uno dei podi più belli delper l’Italia. Poche settimane prima a Cortinaaveva allarmato ambiente sportivo e tifosi per la quasi rottura del ginocchio (leggi qui). All’orizzonte le Olimpiadi di Pechino sembravano essere ormai lontane, poi la fisioterapia e il lavoro in palestra e il rafforzamento del muscolo anteriore della coscia che le ha permesso di tornare in gara. In questo modo, con una conosciuta e imprevedibile sempre forza di volontà, l’azzurra si è presa la medaglia d’argento in discesa libera ai Giochi (leggi qui). Un miracolo del carattere die della voglia di rivalsa che l’ha portata ad entrare nella leggenda dello sci alpino internazionale. E la seconda Coppa del Mondo vinta poi, a ...

Da segnalare anche il monopolio delle azzurre nelle prove di velocità della Coppa del Mondo di sci alpino, come testimoniano le sfere di cristallo di specialità vinte dae Federica ...Su Sky e in streaming su NOW appuntamento con la nuova produzione originale di Sky Sport: 23 Giorni. Il miracolo di. Al centro del racconto l'indimenticabile impresa olimpica della sciatrice azzurra: in 23 giorni dallo sconforto di un infortunio che pareva averle tolto ogni chance, alla medaglia ... Il racconto di Sofia Goggia: "Sono entrata in casa di Armani in pile blu e con la faccia sconvolta" La campionessa azzurra di sci è la protagonista del nuovo docufilm prodotto da Sky sull'incredibile argento conquistato all'ultima Olimpiade di Pechino ...