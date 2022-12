Athletic | l’Athletic dovrebbe guardare al mercato per trovare un sostituto di Iñigo Martínez?

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 30 dicembre 2022) 2022-12-30 12:48:42 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: UN A partire da questa stessa domenica,sarà libero di negoziare il suo futuro con altri club. Il difensore centrale continua senza rinnovare con l’e il suo futuro è sconosciuto oggi. La sua partenza lascerebbe un vuoto importante in difesa, visto che è ancora uno dei migliori difensori del campionato. Per sostituirlo, il club di Bilbao avrebbe due opzioni, andare alo puntare su gente di casa. Non c’è una cattiva risposta a quale di lororo scegliere, ma la soluzione della spesa per i trasferimenti sembra la più appropriata. Il motivo è molto semplice: l’ha già in rosa due difensori centrali molto ...