Assegno unico | quando arrivano gli aumenti previsti dalla Legge di Bilancio 2023

ilmessaggero.it

Buone notizie per i percettori dell'e universale per i figli a carico , l' INPS è pronta a riconoscere le maggiorazioni degli importi previste dalla Legge di Bilancio 2023 . L'Istituto, attraverso il comunicato stampa del ...Isee e età dei figli, le news relative all'previste dalla manovra 2023, arriva l'aumento a partire da febbraio 2023. La novità è legata all'età dei figli e all'Isee. "L'Inps è già pronta a riconoscere le ... Pensioni, Assegno unico in aumento (ma non per tutti), Reddito di cittadinanza e Naspi: pagamenti Inps gennaio Caridi (Inps:): "Pronti a riconoscere le maggiorazioni e le rivalutazioni degli assegni". La legge di bilancio è intervenuta anche in favore dei nuclei con figli disabili ...Quando arrivano, nel mese di gennaio 2023, i pagamenti Inps per la pensione, la disoccupazione Naspi, l’Assegno unico, il Reddito di cittadinanza e tanto altro ancora Le date ...