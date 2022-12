(Di giovedì 29 dicembre 2022) AGI - I dati preliminari, anche sul sequenziamento, sui test sui passeggeri positivi algiunti dalla Cina "evidenziano la circolazione die sottolignaggi già presenti sul nostro territorio". Il ministro della Salute, Orazio, nella sua informativa al Senato sul controllo sanitario negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Repubblica popolare cinese, invita a "evitare interpretazioni allarmistiche", fermo restando il timore che la "crescita esponenziale" di casi di contagio in Cina "possa generare la selezione di una nuova variante, che traghetti l'evoluzione del virus oltre la variante Omicron". "Al momento - ha ricordato- lemonitorate nei casi in Cina sono le stesse già circolanti da tempo a livello globale". "La stessa sottovariante BF.7 - ha ...

AGI - Agenzia Italia

... ha annunciato, 'proprio oggi ho firmato l'ulteriore proroga fino al 30 aprile 2023 dell' ...di contenimento in Cina - ha ricordato il ministro - è stata basata quasi esclusivamente...La strategia di contenimento in Cina è stata basata quasi esclusivamentemisure di restrizione", ha aggiunto. La riduzione repentina delle misure di restrizione, causata dalla ... Schillaci: sulle nuove varianti del Covid timori ma non allarmismi Incontro chiave, questa mattina, al Ministero della Salute, tra una Delegazione del Sindacato Nazionale Infermieri, guidata dal Presidente Antonio De Palma, e il team del Ministro Orazio Schillaci. Il ...Il ministro della Salute è intervenuto al Senato per chiarire la situazione legata ai nuovi contagi da Covid in Cina ...