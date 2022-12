Roma | la zona di Settebagni non viene pulita | i cittadini rimborsati della TARI

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Una causa che potrebbe creare un importante precedente a. Infatti, i residenti dihanno vinto la causa contro il Comune diCapitale, colpevole secondo il loro parere, di non pulire adeguatamente ladove vivono. Una sentenza che potrebbe fare giurisprudenza, considerato come in tutti i quartieriCapitale, purtroppo, emergono forti criticità sul tema del decoro urbano e soprattutto dell’effettivo lavoro di AMA. Il Comune dicostretto a rimborsare idiDopo cinque lunghi anni di battaglie all’interno dei tribunali, finalmente la Giustizia si è espressa sulla questione di. Infatti, il giudice ha voluto sorridere ai residenti del quartiere diNord, ...

Tag24

Istituito il doppio senso di marcia in via Interiano per consentire l'accesso e l'uscita dallatraffico limitato settore 5 viae via XXV Aprile - divieto di circolazione.Il Campidoglio (Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di... Via Corropoli è tra gli assi viari più rilevanti per gli spostamenti inCase Rosse. Condividi su:... problema parcheggio Roma, zone peggiori, dove, come fare Associazione Tdl: 'Apprendiamo con stupore dal sito Culture Roma che il 1 gennaio allo stabile di via delle Sirene è previsto il concerto di un quartetto d’archi nell’ambito dell’iniziativa “Roma Capo ...L'incidente è avvenuto oggi sulla linea Roma-Viterbo. La famiglia all'interno della vettura è stata trasportata in ospedale ...