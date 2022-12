Msi | Parrini Pd | ' Meloni batta un colpo | nessuna ambiguità su parole La Russa e Rauti'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Il 19 dicembre Giorgiasi è commossa al Museo Ebraico di Roma parlando della 'ignominia' delle leggi razziali. Bene. Ma in queste cose la coerenza è tutto. È perciò profondamente inquietante che siano trascorsi già tre gironi senza che la nostra Presidente del Consiglio abbia speso mezza parola di condanna per le esternazioni die Lacelebrative della fondazione del Msi, che nacque in continuità di uomini e di idee con un regime biecamente antisemita come la Repubblica Sociale Italiana". Lo dice Dario, senatore del Pd. "Liliana Segre, la presidente dell'Unione delle comunità ebariche italiane Noemi Di Segni e la presidente della comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello hanno mille ragioni di sentirsi ferite. Sono pienamente solidale con loro", aggiunge. "Da ...

