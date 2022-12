“Mi hanno scritto queste cose” GF Vip 7 | roba scottante su Fiordelisi | “Si sono mossi loro”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Al GF Vip non si fa che parlare di Antonellae naturalmente, in scia, anche di tutti coche gli romanzo attorno. In questo caso, fuori dalla casa di Cinecittà, oltre all’ex Gianluca e il padre, sta facendo molto scalpore quello che inore sta dicendo Francesco Chiofalo. Lenticchio infatti, a casa Pipol, ha fatto delle affermazioni piuttosto pesanti sulla sua ex. Qualcuno avrebbe riferito al ragazzo che il 45% dei voti al televoto di Antonella potrebbero essere stati ottenuti grazie anche a dei bot cinesi. Proprio così,le sue parole: “Se Antonella comprava i follower? Non lo so. Sta cosa che lei è la preferita dal pubblico è un po’ strano. Midelle persone dicendomi checomprato bot cinesi e francesi per conto di ...

RaiNews

in Avengers: Secret Wars , molti faniniziato a crederci. A quel pezzo di informazione ora se ... " RDJ è tornato baby - hala fonte - Per Secret Wars di sicuro, e ci sono stati colloqui ...In tantissimi lefatto gli auguri. Fedez come sta, primo Natale post operazione: 'Fitte e ... L'imprenditrice, sotto una carrellata di foto che la ritraggono con Valentina , ha: 'Buon ... Lavrov: da Russia piani per impedire forniture armi. Sindaco: Kharkiv attaccata per la seconda volta - Sindaco: esplosioni a Kiev, 2 feriti da detriti di missile abbattuto - Sindaco: esplosioni a Kiev, 2 feriti da detriti di missile abbattuto Vittorio Pisano va a trovare le sue figlie travolte e uccise da un treno al ritorno dalla discoteca. «Le accompagnavo sempre io, ma quella settimana hanno insistito per andare da sole. Non voglio che ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...