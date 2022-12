“L’anno che verrà” | Amadeus incassa un forfait dell’ultimo minuto | ecco chi non ci sarà

(Di giovedì 29 dicembre 2022) News tv. “che”, Frassica ha il Covid: salta l’ospitata su Rai 1.farà compagnia al pubblico di Rai 1 la notte di San Silvestro. Diversi gli artisti che saliranno sul palco per aspettare insieme ai loro fan l’arrivo delnuovo. Purtroppo, in queste ultime ore, il conduttore del tradizionale concerto di Capodanno su Rai 1 è stato costretto a rivedere la scaletta dello show. Nino Frassica, che avrebbe dovuto fargli da spalla alla conduzione, è risultato positivo al Covid. Chi prenderà il suo posto? Oppureopterà per una conduzione in solitaria? Vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo.Leggi anche –> “che”, cast stellare: gli ospiti scelti dache ...

Soundsblog

Siccome credeva'inflazione nel 2021 fosse transitoria, la Fed ha aspettato fino a marzo di quest'per aumentare i tassi di interesse. Così, per inseguire i prezzi, è stata costretta a ...Quellosta accadendo in Iran "per noi è inaccettabile e non ...Giorgia Meloni nel corso della sua conferenza stampa di fine. ...'atteggiamento dell'Italia dovrà cambiare, con quale ... Capodanno 2023, L’anno che verrà in diretta su Rai 1, cantanti e ospiti a Perugia