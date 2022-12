La fine dei contenitori usa e getta nei ristoranti in Francia

L'Indro

...isolata e senza prospettive Meglio trattare duramente che dissanguarsi in una guerra senza... Ovviamente entrambi mantengono posizioni di partenza piuttosto rigide: devono tener conto...Dove non specificato, la durata massimasaldi invernali è fissata in 60 giorni. Calendario ... la gran parte delle regioni prevede che le vendite distagione inizieranno il 5 gennaio 2023 , ... 2023: fine dei giochi per Ucraina e NATO — L'Indro Si stima che da queste attività derivi la produzione di oltre 180mila tonnellate di rifiuti, la maggior parte dei quali prodotti nei pasti che vengono consumati direttamente all’interno dei locali.Il Piccolo Nicolas - Cosa stiamo aspettando per essere felici (Le Petit Nicolas - Qu'est-ce qu'on attend pour etre heureux) - Un film di Amandine Fredon, Benjamin Massoubre. Animazione, Francia, 202 ...