Covid Italia | prorogato al 30 aprile obbligo mascherine in ospedali e Rsa

(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Oggi ho firmato l’ulteriore proroga fino al 302023 dell’dell’uso dellenelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, ivi compresi gli ambulatori e gli studi dei medici di medicina generale”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nell’informativa al Senato sui provvedimenti di controllo sanitario negli aeroporti per i passeggeri provenienti dalla Cina, elencando una serie di “ulteriori misure” adottate nel nostro Paese, a fronte dell’evoluzione epidemiologica-19 in Cina che lo stesso ministro ha definito “paradossale”. Schillaci ha riferito che è stato “rafforzato lo stretto monitoraggio delle varianti attraverso le cosiddette ‘flash surveys’ condotte mensilmente in collaborazione con le Regioni, la piattaforma ‘I-Co-Gen’ dell’Istituto superiore di sanità che ...

In Cina invece l'argine della vaccinazione contro ilnon ha funzionato per diversi motivi: ...tenuto rapporti con Ecdc per uno continuo scambio di informazioni per provvedimenti rapidi e l'...Dal sequenziamento dei primi tamponi effettuati ai passeggeri in arrivo dalla Cina insono stati riscontrate solo varianti già presenti. Ad assicurarlo il ministro della Salute ...Cina sul...ROMA (ITALPRESS) – “Ovviamente l’attività di sorveglianza attraverso l’effettuazione di tamponi molecolari all’arrivo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...