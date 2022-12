Calendario tiro a segno 2023 | date | programma | tutti gli eventi da non perdere

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Non solo la Coppa del Mondo: ildelè davvero molto ricco. Nel corso della stagione si terranno i Mondiali tra agosto e settembre, i Giochi Europei tra giugno e luglio a Cracovia, in Polonia. Tallinn in Estonia, ospiterà invece a marzo gli Europei 10 metri. Saranno proprio questi i treche metteranno in palio i pass diretti per i Giochi del 2024: agli Europei 10m ci saranno 8 pass in palio, 2 per gara individuale di carabina e pistola, ai Giochi Europei ci saranno 8 pass in palio, 1 per gara individuale di carabina e pistola, infine ai Mondiali ci saranno 32 pass in palio, 4 per gara individuale di carabina e pistola.27.01 – 07.02 Coppa del Mondo Jakarta, Indonesia 17.02 – 28.02 Coppa del Mondo ...