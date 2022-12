Calcio | Ancelotti | ' se Brasile fosse interessato a me lo apprezzerei ma non mi hanno chiamato'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Madrid, 29 dic. - (Adnkronos) - "Non mi, ma sero davvero interessati lo". L'allenatore del Real Madrid Carlosi esprime così in merito ad un'eventuale chiamata dalla Federdelper il ruolo di ct rimasto scoperto. "La mia posizione, comunque, è chiara: non dirò mai al Madrid che la mia avventura qui è finita", aggiungein conferenza stampa alla vigilia del match con il Valladolid.

in conferenza stampa Il tecnico del Real Madrid si è soffermato anche sul difficile rapporto tra Benzema e la nazionale francese : " Benzema è tornato il 10 dicembre e l'ho visto bene. Ha ......esiste un'unica maniera di fare, la chiave è nel saper leggere le partite, in 90 minuti possono cambiare tante cose, può essere decisivbo un passaggio in più o un dribbling". Secondo... I Re del calcio 2022: l'annata vincente di Ancelotti, Pioli e Inzaghi " Messi il migliore di sempre Beh, non lo so, onestamente. In ogni epoca ci sono stati giocatori molto forti, tanti. Un 'Messi è il migliore della storia' non uscirà mai dalla mia bocca. Io ho visto ...Il tecnico del Real Madrid è pronto a riprendere la stagione, ma non si nasconde alle domande sui temi emersi durante Qatar 2022.