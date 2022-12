BlockFi porta FTX in tribunale

(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) –, piattaforma di lending tra le più attive del settore fintech, è una delle molte vittime del collasso-lampo di Ftx. Subito dopo l’arresto alle Bahamas e l’estradizione negli Stati Uniti di Sam Bankman-Fried, il principale responsabile del crack finanziario che ha ridotto in polvere i risparmi di milioni di investitori, infatti, l’azienda ha scelto di adire le vie legali, in un ultimo e disperato tentativo di recuperare una parte dei fondi investiti in Robinhood, servizio di trading che possedeva in comproprietà con Ftx. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

