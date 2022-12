Venditore ambulante accoltellato da una banda di ragazzini

Agenzia ANSA

Quando José María compì 15 anni, iniziò ad aiutare suo padre nella ricerca delle lumache: era un. Poco dopo trovò lavoro come operaio muratore nella costruzione di alcuni ...Quando José María compì 15 anni, iniziò ad aiutare suo padre nella ricerca delle lumache: era un. Poco dopo trovò lavoro come operaio muratore nella costruzione di alcuni ... Venditore ambulante accoltellato alle gambe da ragazzini - Campania L’aggressione nella serata di ieri, martedì 27 dicembre, in via Cesario Console, a pochi passi da piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...