Morte Paolo Calissano | il fratello fa chiarezza | ‘La droga non c’entra | si è suicidato’

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) È passato ormai quasi un anno dalladell’attore. Il 30 dicembre dello scorso anno è stato trovato privo di vita nel suo appartamento. Ora, però, sulla vicenda interviene ilRoberto che vuole faresu una vicenda che ha lasciato molti fan dell’attore e non solo, sgomenti. Ildichiarisce qual è stato motivo delladi“Mionon è morto a causa di stupefacenti, ma per una intossicazione da farmaci antidepressivi”. Robertoci tiene a far emergere la verità su quanto accaduto nella notte tra il 29 e il 30 dicembre dello scorso a casa di suo. “Quella seraaccettò il rischio ...

Il parente stretto dell'ex attore volto storico di Vivere ha raccontato un tragico retroscena sulla sua morte Emergono nuovi tragici dettagli sulla prematura scomparsa di Paolo Calissano, attore molto ...