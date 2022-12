ItaSportPress

tutte le notizie di- hernandez penarol Leggi i commenti Calcio estero: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Continua il girovagare diHernandez, ex attaccante del. L'uruguaiano è ufficialmente tornato al Peñarol , squadra che lo ha 'lanciato' e dove si è messo in mostra prima del trasferimento in Italia con la maglia ... L’ex Palermo Abel Hernandez torna a casa: ha firmato col Penarol Nuovo furto all’ospedale Cervello di Palermo. Ignoti hanno preso di mira i distributori di bevande e snack, danneggiandoli e portando via gli incassi. Sono almeno quattro le macchinette colpite. Il fa ...1' DI LETTURA PALERMO – Ennesimo furto nelle macchinette che erogano bibite e merendine nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cervello a Palermo. I ladri hanno scassinato le casse dei distri ...