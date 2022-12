Juventus | Pogba fa infuriare i tifosi | «Vai ad allenarti»

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Le vacanze sulla neve di Paul, centrocampista dellaalle prese con l’infortunio, hanno scatenato l’ira deiPaulè ancora alle prese con l’infortunio al menisco che non gli ha permesso di esordire, per la seconda volta, con la maglia dellain Serie A. Ibianconeri non hanno preso bene le foto, pubblicate dal francese sui social network, sulla vacanza che si è concesso in montagna. I, preoccupati per un possibile nuovo infortunio hanno commentato: «vai ad, la pazienza sta finendo», «mi raccomando fatti male di nuovo» e «quando la smetti di rubare lo stipendio?». L'articolo proviene da Calcio News 24.

