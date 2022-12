Guarda come riciclo i sacchetti del pane per le feste Idee originali a costo 0!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Avete mai sentito parlare della Scopa Porta Caramelle? Questo sacchetto è davvero estremamente originale e facile da creare. Ammettiamolo: abbiamo sempre comprato la calza della befana già pronta, magari del supermercato. Certo, sono davvero carine e deliziose, ma le calze della befana si possono anche realizzare in casa, in pochissimo tempo e senza doverne cucire una. Questa, nello specifico, vi “ruberà” davvero pochissimo tempo e vi permetterà di personalizzarlapiù vi piace. Quando pensiamo ai doni di Natale o dell’Epifania, abbiamo subito chiari i dolci, grandi doni impacchettati, un pizzico di carbone… insomma, è la fiera delle meraviglie. Però, non dimentichiamo che anche il fai da te ha il suo fascino e che vi permette di risparmiare un pochino. Ma non è solo questo l’importante. No, perché non vi permette solo di investire i vostri soldi in altro, ma ...