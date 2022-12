Gazprom ammette | «2022 molto difficile | costretti a guardare all’Asia» Prezzo del gas ai minimi da febbraio

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L’anno che si sta per chiudere è stato «» per. Lo ha ammesso lo stesso Ad della società, Alexei Miller, nel corso della sua conferenza stampa di fine anno. Sull’onda del conflitto tra Russia e Ucraina, e delle conseguenti sanzioni di Ue e Usa sull’export da Mosca di idrocarburi e non solo, ilha portato «cambiamenti radicali nei mercati energetici», ha osservato Miller, spingendo il suo gruppo a un grande cambio di strategia, con le esportazioni che ora si rivolgono verso l’Asia. Dopo l’imposizione del price cap sul gas da parte dell’Ue, intanto, stamattina ildel metano alla borsa di Amsterdam è calato ancora sotto quota 77 euro al megawattora, aida, prima dell’inizio della guerra. Ildi ...

