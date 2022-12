F1 | Verstappen ' Non continuerò a correre fino a 40 anni'

Sky Sport

"Viaggiare moltoè salutare - ha dettoin un'intervista a 'De Limburger' - Mi piace ma per questo bisogna rinunciare a tante cose. Sembra assurdo perché guidare la Formula 1 è ...Ciò cheè cambiato rispetto alla classifica dei team principal, invece, è stato il nome del vincitore: Max. Anche in questa graduatoria l'olandese della Red Bull ha trionfato ... Verstappen: "Non voglio correre fino a 40 anni, mi ritirerò prima" Il fuoriclasse olandese della RedBull: 'Viaggiare molto non è salutare, troppe rinunce' ROMA (ITALPRESS) - 'Non continuerò a correre fino a 40 ...Sul sito ufficiale della Formula 1 è stata pubblicata la top 10 dei piloti votata dai piloti stessi. I piloti che hanno votato: Alex Albon, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Nicholas Lat ...