Dl rave | in corso voto fiducia alla Camera

LA NOTIZIA

Riferirò più dettagliatamente neldel Consiglio dei Ministri convocato oggi', ha affermato il ... che diventeranno 5 con la conversione in legge del dl. Se invece le condizioni cliniche ...Ma tra i banchi del governo, neldei confronti avvenuti ieri, i più hanno convenuto che non ...sulle donne dovranno essere scritte senza le incertezze che hanno caratterizzato il decreto suiRoma, 28 dic - Nell'aula del Senato "stiamo per approvare definitivamente la Manovra di Bilancio", che ha già ottenuto il via libera il 24 dicembre dalla Camera, raggiungendo così "un obiettivo import ...Nell'aula della Camera sono in corso le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto legge recante misure urgenti in materia di divieto di concessione ...