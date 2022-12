Tiscali Notizie

Lehanno chiesto in Aula del Senato che il ministro della Salute Orazio Schillaci venga a riferire in Parlamento sull'andamento dell'epidemia die sulle ultime decisioni adottate come ...Lehanno chiesto in Aula al Senato che il ministro della Salute Orazio Schillaci riferisca sulla situazione del. A porre la questione la senatrice Dem Beatrice Lorenzin, l'ex ministro ... Covid, opposizioni in Senato chiedono informativa Schillaci Sulla situazione legata al Covid occorre un'informativa del governo in Aula. Lo chiedono le opposizioni, secondo cui il ministro della Salute è tenuto a riferire dopo aver firmato l'ordinanza che prev ...Le opposizioni hanno chiesto in Aula al Senato che il ministro della Salute Orazio Schillaci riferisca sulla situazione del Covid. (ANSA) ...