Calcio | Inter Inzaghi convoca 25 nerazzurri per il test col Sassuolo

Sport Mediaset

Amichevole al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro i neroverdi di Dionisi MILANO - Ultimo impegno in campo del 2022 per l'di Simone Inzaghi. Domani i nerazzurri affronteranno a Reggio Emilia il Sassuolo in un'amichevole che chiuderà l'anno e darà indicazioni importanti al tecnico in vista della ripresa del ...La dirigenza dell', da mesi, sta facendo tutto il possibile per trovare un accordo con Milan Skriniar per il rinnovo di contratto, ma in nessun modo Giuseppe Marotta si farà trovare impreparato nel caso in cui la ... Inter, Inzaghi riabbraccia Lukaku e avvisa il Napoli: "Campionato strano" - Sportmediaset A una settimana dalla sfida di campionato contro il Napoli, i nerazzurri tornano in campo per affrontare la squadra di Dionisi ...Ultima partita del 2022 per l'Inter: i nerazzurri affronteranno in amichevole il Sassuolo di Alessio Dionisi giovedi' 29 dicembre al Mapei Stadium ...