A che ora inizia Sissi 2 | l’orario della messa in onda su Canale 5

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) A che ora2, la secstagionefiction sull’Imperatrice d’Austria più famosa di sempre, su5? Ve lo diciamo subito: le tre puntate in programma andranno inmercoledì 28, giovedì 29 e mercoledì 4 gennaio intorno alle ore 21,40. Ma vediamo insieme la programmazione completa: Prima puntata: mercoledì 28 dicembre 2022, ore 21,40 Secpuntata: giovedì 29 dicembre 2022, ore 21,40 Terza puntata: mercoledì 4 gennaio 2023, ore 21,40 Abbiamo visto a che ora2, ma dove è stata girata (location) la serie tv? Le riprese si sono tenute tra aprile ed agosto 2022; numerose le location, che hanno raggiunto la Lettonia, la Lituania, l’Estonia, l’Austria, l’Ungheria, oltre che ovviamente la Germania. La ...

