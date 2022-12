Soleil Sorge | Antonella e Luca la attaccano nel post puntata

non si risparmia mai e nelle vesti di opinionista al ' GF Vip ' si esprime contro Luca Onestini . ' Sei un grandissimo giocatore di reality - dichiara- lui si è attaccato alla ...E' intervenutadallo studio mettendo in guardia l'ultima arrivata: ' Non farti influenzare troppo da Antonella perchè ha già fatto abbastanza'.Soleil Sorge è la sostituta opinionista di Sonia Bruganelli durante la puntata del 26 dicembre del Grande fratello Vip. L'influencer dalla lingua tagliente ne ha per tutti e in ...Stanco dell'atteggiamento di Soleil Sorge alla fine Luca si è sfogato, ricordando che è stato tradito mentre era nel reality di Canale 5 ...