Salvini | il figlio Federico rapinato e minacciato con un coccio di bottiglia

Corriere Milano

A Milano è stato rapinato ildi. Il 19enne Federico era solo il 23 dicembre nella zona del Pio Albergo Trivulzio quando è stato minacciato da due persone, descritte come nordafricane, con una bottiglia spezzata. ...E in cronaca c'è anche il caso del rapimento aldi Matteo, di cui scrive Marco Cremonesi. LA REPUBBLICA 'Le chat della cricca' è l'apertura di Repubblica. Che torna dunque sul ... Rapinato il figlio di Matteo Salvini: minacciato con una bottiglia. Il ministro: «A Milano capita a tanti» L'episodio è accaduto venerdì 23 dicembre vicino al Pio Albergo Trivulzio. Il 19enne è stato minacciato da due nordafricani che gli hanno preso lo smartphone. «A Milano, purtroppo, capita a tanti» dic ...A parte quella di Svitto, Seifart non sa di altre scuole pedagogiche in Svizzera che prevedano una giornata fissa di insegnamento online. Quest'autunno ha… Leggi ...