(Di martedì 27 dicembre 2022), Lega “Situazione da denuncia,dia dimissioni” – “E’ vergognosa, al limite della denuncia, la situazione in cui tantissimi cittadinisono costretti a vivere a causa delle incapacità del Campidoglio e di Roberto. Isono costretti a fare lotra i, che strabordano dai cassonetti e invadono marciapiedi e carreggiate. La situazione è di una gravità inaudita e assolutamente intollerabile. Non sappiamo con quale coraggiocontinui a presentarsi ai: dovrebbe dimettersi immediatamente. E’ ora di dire basta, e attuare politiche concrete e reali sul tema dei”. Lo dichiarano l’assessore del VI Municipio Flavia Cerquoni (nella foto), e la dirigente ...

RomaDailyNews

Atac ha confermato di avere messo mano agli orari per incentivaree turisti a usare i mezzi ... i treni della ferrovia Termini - Centocellele ultime corse da Termini alle ore 21.30, da ...... i cartoni non raccolti, l'invasione di immondizia sui marciapiedi e il solito film che i... in mezzo ci sono sedie di legno e compensati: 'È anche -notare - una questione igienico - ... Romani fanno slalom tra i rifiuti, "Gualtieri si dimetta ... Rifiuti, Lega “Situazione da denuncia, Gualtieri dia dimissioni” - “E’ vergognosa, al limite della denuncia, la situazione in cui tantissimi cittadini ...