Pelè | il Santos prepara l’ultimo addio | il VIDEO

(Di martedì 27 dicembre 2022) Non si hanno aggiornamenti sulle condizioni dida qualche giorno. L’ex calciatore brasiliano è ricoverato all’Albert Einstein di San Paolo dal 29 novembre ed è circondato dall’affetto di tutti i suoi cari, che hanno trascorso il Natale con lui. Il mondo intero è in apprensione e attende nuove notizie sull’ex stella brasiliana, che lotta da più di un anno con un tumore al colon. I figli dilo stanno accompagnando in questi giorni in ospedale, ma sembra che si stia già pensando al suo funerale. E’ trapelato attraverso i social network unin cui il, l’ex squadra di ‘O Rei’, starebbendo un possibile funerale per Pelé. Lo stadio Vila Belmiro diventerà il punto d’incontro dei tifosi del brasiliano in caso di morte. Ci sono anche le immagini delle tende che avrebbero allestito ...