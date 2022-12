Massimo Bomba | “Il 2023 sarà l’anno dei segni di Terra”

(Di martedì 27 dicembre 2022) Si avvicina la fine del, tempo di bilanci, ma soprattutto di curiosità su cosa ci accadrà. L’istinto ci spinge a chiederci cosa ci riserveranno le stelle per il. Avremo fortuna in amore, riusciremo a raggiungere gli obiettivi prefissati nel lavoro e la salute ci assisterà? Per rispondere a tutti questi quesiti abbiamo interpellato. Personaggio eclettico e trasversale, ma soprattutto appassionato die simboli, studi che ha messo al cardine della sua esistenza,ha alle spalle anche una carriera di stilista che l’ha portato a collaborare con importanti case d’alta moda romane, tra le quali quella di Clara Centinario e a disegnare abiti per donne influenti come Marta Marzotto e Paola Di Liegi. Lo studioso ha scritto anche il suo primo volume E La ...

Velvet Mag

I cittadini sentono lache esplode sotto casa, sentono i vetri delle loro finestre che ...Carlo Nordio che ne pensa Sulle intercettazioni Sono d'accordo col ministro per tutelare alla ...... che incide anche sulla salute degli operatori, e che potrebbe rivelarsi una vera 'ad ... firmato nei mesi scorsi a Roma, che impone di non superare il numerodi sette pronte disponibilità ... Massimo Bomba: previsioni zodiacali 2023 Esplode una bomba carta davanti al portone del palazzo gentilizio in cui abita Giuseppe Alfano, medico di famiglia, sindaco per 13 anni e vice per 10, oggi consigliere comunale di ...L'apocalisse di neve (Snow Apocalypse in Usa) Gli americani l'hanno già battezzato " Ciclone bomba ", un vera e propria apocalisse di neve tra Stati Uniti e Canada. Sono i governatori di 7 stati ad av ...