Luca Onestini e Oriana Marzoli parlano in spagnolo tra loro

Come prevedibile, Soleil si è dimostrata un'opinionista spietata, commentando la querelle nata tra, suo ex fidanzato, e Nikita Pelizon. Il commento non ha fatto piacere a, che ha ...Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip , andata in onda ieri lunedì 26 dicembre 2022,e Soleil Sorge si sono resi protagonisti di un acceso scontro a distanza . Il comportamento assunto dall'influencer non è per niente piaciuto al concorrente che, dopo la diretta , si è ...Soleil Sorge è la sostituta opinionista di Sonia Bruganelli durante la puntata del 26 dicembre del Grande fratello Vip. L'influencer dalla lingua tagliente ne ha per tutti e in ...Antonella Fiordelisi è risultata la preferita del pubblico con il 45% delle preferenze, ma qualcosa sembra non tornare. Durante la diretta ...