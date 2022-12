LIVE Sci alpino | seconda prova Discesa Bormio 2022 in DIRETTA | Kilde fa il vuoto | Casse ottimo 2° | lontano Paris

Leggi su oasport

I PETTORALI DI PARTENZA DELLA12.03 Maxence Muzaton chiude in 23a posizione a 5.85. Non hanno preso il via gli svizzeri Hintermann e Feuz. 12.02 CLASSIFICA PROVVISORIA 1 Aleksander AamodtNor 1:56.272 MattiaIta +1.13 3 Matthias Mayer Aut +1.58 4 James Crawford Can +1.66 5 Ryan Cochran-Siegle USA +1.68 6 Adrian Smiseth Sejersted 1.72 7 Dominik Schwaiger Ger +1.89 8 Johan Clarey Fra +2.17 9 Jared Goldberg USA +2.21 10 Daniel Hemetsberger Aut +2.23 DominikIta +3.33Matteo Marsaglia Ita +4.70 12.01 Lo statunitense Jared Goldberg chiude in nona posizione a 2.21 dalla vetta.