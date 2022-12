Grande Fratello VIP | chi è stato eliminato ieri sera 26 dicembre? Percentuali

Soleil Sorge è la sostituta opinionista di Sonia Bruganelli durante la puntata del 26 dicembre delVip . L'influencer dalla lingua tagliente ne ha per tutti e in particolare per Luca Onestini suo ex storico con un passato tormentato fatti di accuse e tradimenti. GFVip, il dolore di ...Il rapporto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini ha tenuto banco per giorni all'interno della casa delVIP . La puntata del 26 dicembre non poteva quindi iniziare in altro modo, se non analizzando l'accaduto. Tanto da dire, seppur in poco tempo, considerando gli altri temi e le sorprese ...Fratello Vip 7, giorno 97: commenti al live Giorno 97 In questo post potrete commentare il live della settima edizione del Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito… Leggi ...Sono passati nove anni dalla tragica scomparsa dell'imprenditore Andrea Ferri, ucciso nel giugno del 2013. Nel corso degli anni la chiacchierata tra i Ferri e il Papa è diventata una consuetudine, giu ...